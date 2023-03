So bekommt man Tickets für Länderspiele in Linz

Am 24. und 27. März ist die österreichische Fußball-Nationalmannschaft erstmals seit elf Jahren wieder in Linz zu Gast: Tickets für die Qualifikations-Partien gegen Estland und Aserbaidschan sind ab Sonntag (5. März), 12 Uhr, vorerst exklusiv für LASK-Abonnenten erhältlich, die 72 Stunden einen geschützten Vorverkauf besitzen. Am Mittwoch (8. März) startet dann ab 14 Uhr der allgemeine Vorverkauf.