Helikoptergeld über Salzburg

Haslauer mit der grünen Berthold und der pinken Klambauer, gemeinsam bei einer Pressekonferenz. So wird man die drei Spitzenrepräsentanten der Landesregierung nach den Wahlen am 23. April wohl nicht mehr sehen. Noch vor dem Sommer wird der Landeshauptmann nach Stand der Dinge entweder mit Marlene Svazek (FPÖ) oder mit David Egger (SPÖ) an seiner Seite leben müssen. Bis dahin muss die Koalition noch so tun, als würde sie in trauter Gemeinsamkeit über Land und Leute Millionen regnen lassen.