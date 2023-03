Speedspezialist auf erfolgreichen „Riesen“-Abwegen

Bereits am Dienstag hatte sich „Malu“ bei den holländischen Meisterschaften in Maria Alm (S) als 21. seine bislang besten FIS-Punkte (39,9) gesichert. Eine Leistung, die der Head-Pilot am Dienstag beim FIS-Rennen auf der Resterhöhe als Achter mit 30,8 Zählern noch einmal toppen konnte.