Werden Sie Kandidat bei „Quizmaster“!

Mitmachen und gewinnen!

Wer dabei sein möchte, bewirbt sich via E-Mail mit dem Betreff „Kronen Zeitung“ bis spätestens 8. März an quiz.servustv@sandrats.at. Was alles enthalten sein muss? Name, Nachname, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse, Alter, Geburtsdatum und ein Foto. Gutes Gelingen!