Volkswagen holt das GTI-Treffen nach Wolfsburg

„Unsere GTI-Fans sind für Volkswagen von großer Bedeutung und deswegen liegt uns der Austausch mit ihnen sehr am Herzen“, sagt Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Pkw. „Aus diesem Grund haben wir uns ziemlich schnell entschieden, nachdem das GTI-Treffen am Wörthersee bedauerlicherweise abgesagt wurde, der GTI-Fangemeinde in Wolfsburg ein neues Zuhause für das Event zu bieten.“