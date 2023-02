Der See ruft doch: Tuner organisiert GTI-Treffen!

„Wörthersee bleibt Wörthersee! Egal wo es jetzt alternative Events gibt - an den See und Kärnten kommt einfach nichts heran“, erklärt Andreas Pfeffer, Chef des bayrischen Tuningladens gepfeffert.com, in einem YouTube-Video. „Deswegen haben wir uns den Parkplatz des Pyramidenkogels am 13. Mai gemietet und auch sonst alles geklärt.“ Das Event ist als ein Treffen für Freunde geplant und soll ohne übermäßigen Lärm ablaufen. „Wir haben uns schon immer von der Ballerei und Gummigummi distanziert“, bestätigt Pfeffer. „Wir wollen einfach nur wieder alte Freunde und schöne Autos sehen.“