„Heizkostenzuschuss plus“ für 60.000 Haushalte

„Zudem haben wir Diskussionen mit den Illwerken geführt wie wir mit den steigenden Strompreisen umgehen sollen.“ Mit den Entscheidungsträgern sei er überein gekommen, dass der Gewinn aus dem Verkauf von Regelenergie nach Deutschland in Form von Stromrabatten - knapp 30 Millionen Euro - wieder an die Vorarlberger Bevölkerung zurückfließen soll. „Das entsprechende Stromkostenzuschussgesetz wird in der Ausschusssitzung am Mittwoch beschlossen“, berichtete der Landeshauptmann. Für rund die Hälfte der Vorarlberger Haushalte wird der Strompreis somit stabil bleiben. Wer über 2000 Kilowattstunden verbraucht, muss mit einer moderaten Erhöhung rechnen.