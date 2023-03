DAC gereift: 20 Jahre und ein bisschen pfeffrig

Im Vorjahr haben bereits 800 Winzer den Veltliner angebaut, mehr als 5,5 Millionen Flaschen haben die begehrte Auszeichnung erhalten und benetzen Gaumen in aller Welt: In der renommierten Zeitung New York Times wurde er bereits als „Geheimtipp aus Österreich“ bezeichnet, seither liefern noch mehr Weinbauern in die USA.