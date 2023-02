Dubai-Lifestyle und ganz private Einblicke

Arbeit mit der Ex und neues Buch

„Durch die sozialen Medien bekommt man bereits viel von unserem Leben mit. Das hat Vor- und Nachteile, aber ich habe mich für diesen Weg entschieden“, erklärt Sandro seine Offenheit in Sachen Privatsphäre. Die Arbeit mit seiner Ex-Partnerin und Mutter von Tochter Nora funktioniere inzwischen sehr gut, auch wenn es manchmal noch zu kleinen Reibereien im „Familybusiness“ komme: „Ohne Probleme geht es nicht, wenn man so eine Vergangenheit teilt. Aber wenn sich beide zusammenreißen, funktioniert es!“