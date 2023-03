Strategie Nummer 1: Den Gürtel enger schnallen

Rund drei Viertel der Befragten geben an, beim Einkaufen zu sparen. Die Preisanstiege seien am stärksten im Bereich Wohnen und Energie, bei Verkehr, Transport, Treibstoff sowie bei den Nahrungsmitteln zu spüren. Die Mehrheit der Befragten passte ihr Konsumverhalten bereits an die Preissteigerung an. Drei Viertel gaben an, dass sie vermehrt reduzierte Produkte kaufen, zwei Drittel bevorzugen Handelsmarken. Mehr als die Hälfte verzichtet auf nicht notwendige Artikel.