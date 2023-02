KitzSki mit Ski Guide Austria Award ausgezeichnet

Neues Leitsystem und Energiesparmaßnahmen

Die Begründung, warum KitzSki bzw. die Bergbahn Kitzbühel gerade dieses Jahr ausgezeichnet wurden, lautet wie folgt: „KitzSki hat in Zusammenarbeit mit der Firma sitour ein neuartiges, werbefreies Pistenleitsystem und in bemerkenswerte Energiesparmaßnahmen investiert. Für die Jury war die perfekte Nutzung der Online-Möglichkeiten im Ticketing ebenfalls entscheidend. Besonders die Vielzahl an vergünstigten Tageskarten für einzelne Liftanlagen sowie die faire Handhabung des neuen Dynamic Pricing punkteten bei der Jury.“