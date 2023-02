Skitag von „Krone“ und KitzSki wird ein Highlight

Groß ist die Vorfreude auf den Skitag von „Krone“ und KitzSki. Der geht am Samstag, dem 11. März, über die Bühne. Ab 8.30 Uhr können die Gäste mit dem ausgeschnittenen Kupon (er ist auf Seite 63 in der Samstags-„Krone“ zu finden) an allen Kassen von KitzSki ein ermäßigtes Ticket erwerben. Erwachsene und Kinder bekommen den Tagesskipass um 50 Prozent reduziert. Kinder bis zum Jahrgang 2007 haben mit dem „Kids go free day“ freie Fahrt bei den Liften.