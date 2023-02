Reh lief über die Straße: Gleich mehrere Unfälle

Eine 39-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Sankt Johann im Pongau war am Sonntag um 18.08 Uhr auf der Bundesstraße 1 in Fahrtrichtung Linz unterwegs. Im Gemeindegebiet Hörsching kollidierte ihr Pkw mit einem die Fahrbahn querenden Rehwild, welches auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Die Lenkerin stellte ihr Auto an der nächsten Kreuzung ab und verständigte die Polizei.