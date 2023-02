Lokführer rettete drei Wiener Buben den Skikurs

Telefon lief heiß

Beim Aussteigen wurden drei Paar Ski in der Gepäcksablage übersehen und blieben zurück. Das bemerkte ÖBB-Lokführer Michael Wöhrer. Er begab sich auf die Suche nach den Besitzern. „Mir war klar, dass die drei Kinder, denen die Ski gehören, todtraurig sein würden, wenn ihr Schulskikurs mit so einer bösen Überraschung beginnen würde. Da ich mich in der Region gut auskenne, wusste ich, welche Quartiere für eine Schulklasse infrage kommen und habe begonnen, die Hotels durchzutelefonieren“, erzählt er.