Papst beging Jahrestag zusammen mit Ukrainern

Papst Franziskus hat den Jahrestag des russischen Einmarschs in der Ukraine am Freitagabend gemeinsam mit Menschen aus der Ukraine begangen. Gemeinsam sah man sich den Film „Freedom on Fire: Ukraine“s Fight for Freedom„ (Brennende Freiheit: Der Kampf der Ukraine für Freiheit“) an. Der Dokumentarfilm des in Russland geborenen israelischen Regisseurs Jewgeni Afinejewski zeigt das Leben von Menschen in der Ukraine in den ersten Monaten des Krieges.