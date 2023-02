Wie der Ukraine-Krieg Österreich veränderte

560 Millionen für Aufrüstung von Panzern

Konkret investiert die Heeresministerin 560 Millionen Euro aus dem Budget in die bereits in die Jahre gekommene Panzerflotte. Dieses Finanzvolumen reicht aus, um gleich 170 gepanzerte Fahrzeuge wieder voll in Schwung zu bringen. Bis 2029 werden 58 Kampfpanzer „Leopard 2 A4“ modernisiert. Wobei es sich beim rot-weiß-roten Leopard um jenes frontstarke Gerät handelt, das von anderen EU-Staaten an die Ukraine geliefert wird.