Schüler nach Mord: „Habe auf Stimme gehört“

Der Vorfall ereignete sich im Gymnasium in Saint-Jean-de-Luz unweit der spanischen Grenze. Wie berichtet, war der Jugendliche am Mittwoch während des Spanischunterrichts aufgestanden und hatte die Tür des Klassenraums verriegelt. Anschließend versetzte er seiner an der Tafel stehenden 54-jährigen Lehrerin mit einem großen Küchenmesser einen wuchtigen Stich in den Oberkörper. Die Französin hatte sich nach dem Angriff in Lebensgefahr gefunden und starb wenig später an einem Herz- und Atemstillstand. Der Schüler floh mit seiner Waffe in den Nebenraum und erzählte einem Lehrer, dass eine Stimme ihn aufgefordert hätte, etwas zu tun. Zwei Lehrkräfte konnten die Waffe an sich nehmen und blieben bis zum Eintreffen der Polizei bei dem Jugendlichen.