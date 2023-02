Frankreich: Schüler (16) ersticht seine Lehrerin

Schüler flüchtete in Nebenraum, Lehrer nahm Messer an sich

Nachdem er auf die Lehrerin eingestochen hatte - und während seine Mitschüler versuchten, sich zu schützen -, flüchtete der Schüler mit seiner Waffe in den Nebenraum. Dort erklärte er laut einer Polizeiquelle dem dort anwesenden Lehrer, dass eine Stimme ihn aufgefordert habe, etwas zu tun. Der Lehrer schaffte es, die Waffe an sich zu nehmen und blieb bis zum Eintreffen der Polizei bei dem Jugendlichen. Der Schüler, der der Justiz nicht bekannt war, gab bei der Einvernahme an, „besessen“ zu sein.