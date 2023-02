Linzer „Lichtgestalt“ im arabischen Fernsehen

Erst Älteste, jetzt Modernste

Installiert wurde die hypermoderne Signalanlage an der Kreuzung Kapuzinerstraße/Limonigasse eigentlich bereits Ende Juni 2022. Kurios damals: Die Ampel hatte bis dahin bereits 37 Jahre auf dem Buckel und galt als Älteste in Linz, ehe sie sich dank der High-Tech-Low-Energy-Technologie von Yunex Traffic in eine der modernsten Ampeln in Österreich und sogar weltweit verwandelte. Dies blieb auch der BBC nicht verborgen, und so schickte sie im Oktober ein Fernsehteam nach Oberösterreich. Im damals entstandenen Beitrag, der nun ausgestrahlt wurde, kamen unter anderem VP-Stadtvize Martin Hajart und Irene Mühlbach, Direktorin der Michael Reitter Schule, zu Wort. Natürlich wird auch die Funktionsweise der Anlage, die 67.500 Euro kostete, im Detail erklärt. Bei dem durch Künstliche Intelligenz (KI) gesteuerten Gerät wird digitale Sensorik zur automatisierten Fußgänger-Erfassung eingesetzt.