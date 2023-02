Syrer fliehen aus Sicherheitsgründen ins Freie

Mehr als zwei Wochen nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien kommt die Erde weiterhin nicht zur Ruhe. Am frühen Mittwochmorgen ereigneten sich Beben in der Türkei, in Syrien (Stärke 4,4) und im Nachbarland Irak (Stärke 4,6). Berichte über Verletzte gibt es bisher nicht.