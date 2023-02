„Die Leute sind höchst nervös und fast panisch“

Nach Angaben des Senders CNN Türk fiel in Hatay der Strom aus. Am dortigen Flughafen liefen Menschen in Angst umher oder duckten sich unter Sessel im Wartebereich, wie auf Twitter geteilte Aufnahmen zeigen. Das Beben war auch in den umliegenden Provinzen, im Norden Syriens und bis in den Libanon zu spüren. Menschen liefen dort auf die Straße. Ein Bewohner aus der Nähe der syrischen Stadt Aleppo sagte, das Beben sei so stark gewesen wie das vor zwei Wochen, habe aber nicht so lang gedauert. „Es hat die Menschen verängstigt und auf die Straße rennen lassen“, sagte der Mann.