Verwandte adoptierten in Trümmern geborenes Baby

„Sie wird wie eins meiner eigenen Kinder sein. Ich werde alles für sie tun", sagte der neue Adoptivvater, Chalil Sawadi, am Dienstag. Tante und Onkel hätten bereits vier Töchter und zwei Söhne. Die Familie habe ihr Haus bei den verheerenden Beben verloren und wohne seit kurzem in einem Zelt. Laut dem Leiter der Klinik, in der das Baby vor kurzem behandelt wurde, ist das Kind inzwischen bei guter Gesundheit. Die zuständigen Behörden ließen einen Gentest machen, um nachzuweisen, dass die Tante tatsächlich mit der Kleinen verwandt ist. Sie heißt nun Afraa, nach ihrer verstorbenen Mutter.