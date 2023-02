Erster Urlaubstag: Peruanerin am Berg „gefangen“

Ihren ersten Urlaubstag in Innsbruck wird eine Peruanerin (42) wohl nie mehr vergessen. Optimistisch wollte sie am Montag zu Fuß die Nordkette erobern, ehe sie nach sechsstündigem Fußmarsch bei Dunkelheit im Schnee versank und in Bergnot geriet. Weil sie die heimischen Notrufnummern nicht kannte, nahm sie die SIM-Karte aus dem Handy und wählte den Euronotruf.