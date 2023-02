Bauer (61) unter umkippendem Traktor eingeklemmt

Ein Bauer aus Regau hatte am Montag gegen 12 Uhr mit einem Traktor in seinem privaten Waldstück alleine Forstarbeiten durchgeführt. Während er mit dem an der Zugmaschine befestigten Seilzug die bereits gefällten Bäume aus dem unwegsamen Gelände zog, kippte das landwirtschaftliche Fahrzeug plötzlich seitlich um.