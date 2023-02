16 Millionen Euro für Kärntens Fachhochschulen

Kooperation mit Med Uni Wien

Insgesamt 2453 Studenten sind derzeit an den Fachhochschulen für einen der 38 Studiengänge inskribiert, die sich in die Bereiche Bauingenieurwesen und Architektur, Engineering und IT, Wirtschaft und Management sowie Gesundheit und Soziales gliedern. In diesem Sommersemester wird auch erstmals ein kooperatives Doktoratsprogramm mit der Med Uni Wien im medizinisch-technischen Bereich angeboten.