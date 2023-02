Erster Höhepunkt der Ringer in Walserfeldhalle

Seit das Bundesleistungszentrum in Wals eröffnet wurde, herrscht reger Betrieb in der Ringer-Hochburg. Allein dieser Tage tummelten sich über 60 Athleten aus dem deutschen Sprachraum hier. „Es ist viel los“, bestätigt Walser Cheftrainer Matthias Außerleitner. Rechtzeitig vor dem ersten Saisonhöhepunkt daheim, der Österreichischen Meisterschaft der Damen und Herren im Freistil am Samstag in der Walserfeldhalle, auch gut so. Denn: „Es gibt so viele Nennungen wie lang nicht mehr“, weiß der Coach.