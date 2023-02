Das „PanTa Mobil“ ist gefragter denn je

Tausende Tonnen Lebensmittel werden pro Jahr sorglos als Müll entsorgt. Gleichzeitig gibt es immer mehr armutsgefährdete Menschen, die sich das Essen nur schwer leisten können. Hier setzt die Pannonische Tafel an: Lebensmittel aus 38 regionalen Betrieben und Geschäften werden vom ehrenamtlichen Team abgeholt und in die „Food Corner“ der Pannonischen Tafel nach Eisenstadt und Oberpullendorf gebracht, wo sich Bedürftige an sechs Tagen pro Woche zum Preis von maximal fünf Euro bedienen können.