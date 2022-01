Pannonische Tafel wird ab Februar mobil

Während des Lockdowns ist es vorgekommen, dass man mit nur zwei Schachteln in den Seewinkel gefahren ist, um zu helfen. So entstand der Gedanke die Waren jederzeit zu den Leuten in die Gemeinden zu bringen. Derzeit laufen Gespräche mit Bürgermeistern im Bezirk Neusiedl am See. Noch ist nichts fixiert, es steht auch noch nicht fest, welche Route das „PanTa Mobil“ dann nehmen wird.