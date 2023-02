Drogenlenker: Rasante Flucht endete in Sackgasse

Am Nachmittag fiel der Polizei in Kufstein der Autolenker auf, der in Schlangenlinie und viel zu schnell unterwegs war. Die Beamten wollten den 22-Jährigen schließlich aus dem Verkehr ziehen. Doch dieser missachtete sämtliche Anhaltezeichen. „Er beschleunigte, ließ an einer Kreuzung noch schnell einen 14-jährigen Burschen aussteigen und setzte seine Flucht dann mit mehreren riskanten Fahrmanövern fort“, heißt es vonseiten der Ermittler.