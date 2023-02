Mutmaßlicher Affendieb in Dallas verhaftet

Großkatze entkam durch Loch in Zaun

Die Polizei hofft, dass die Festnahme Licht in eine Reihe von mysteriösen Vorfällen bringt, die in den vergangenen Wochen den Zoo von Dallas in Atem gehalten haben. Bereits Mitte Jänner war laut Medienberichten ein Nebelparder aus seinem Gehege entkommen. Die leopardenartige Raubkatze war durch ein Loch im Zaun entkommen, das laut Polizei mutwillig in die Begrenzung geschnitten worden war. Das Tier wurde wenig später gesichtet und eingefangen.