Gewalttäter ist eventuell geisteskrank

„Der Angeklagte hat heute ein Bild gezeigt, welches vermuten lässt, dass er an einer psychischen Krankheit leidet und auch gefährlich ist“, begründet Staatsanwalt Markus Fussenegger seinen Antrag. Denn so wie sich der 13-fach vorbestrafte Gewalttäter und derzeit in U-Haft sitzende Mann aus dem Vorarlberger Unterland im Prozess aufgeführt hat, ist es notwendig, die Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten zu prüfen. Nach dem „Max-Reinhard-Seminar-reifen" Auftritt des Delinquenten, hätte dieser zwar auch eine Nominierung für den Nestroy-Preis verdient, die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher liegt allerdings näher.