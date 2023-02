AKW Mochovce: Neuer Reaktor erstmals am Netz

Was noch alles an technischen Mängeln in dem vom sowjetischen Bautyp her völlig veralteten, und zusätzlich durch absichtliche Korruption oder Sabotage und unabsichtliche Baumängel geschwächten Reaktor Mochovce 3 vorliegt, weiß niemand.

Reinhard Uhrig, Anti-Atomsprecher bei Global 2000