Wegen Vergewaltigung: Lebenslang für Yoga-Guru

Ein Gericht in Indien hat einen bekannten Guru wegen Vergewaltigung zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 81 Jahre alte Asaram Bapu sei für schuldig befunden worden, eine seiner früheren Anhängerinnen in einem seiner Aschrams in einem Zeitraum von fünf Jahren immer wieder vergewaltigt zu haben, berichtete das Rechtsportal „Bar and Bench“ am Dienstag.