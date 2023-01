Nach Abstufung fehlen jetzt 850 Euro pro Monat

„Auf was die Neubemessung gestützt wird, ist mir ein Rätsel. Meine Mutter ist keineswegs zu einer eigenständigen Lebensführung in der Lage“, ist Alexandra R. empört. Ihre Mama Monika W. (71) aus Mondsee ist zwar geistig noch voll da, aber nach einer Reihe medizinischer Notfälle auf eine 24-Stunden-Betreuung angewiesen. Nach einem Gehirnschlag 2003 erkrankte die 71-Jährige im Sommer 2014 an der schweren Nervenkrankheit Guillain-Barré-Syndrom. Dabei kann es zu Lähmungen im ganzen Körper kommen.