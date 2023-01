„They fire, we hire“: Deutsche buhlen um IT-Profis

Ob dieses Werben erfolgreich ist, daran zweifelt Bitkom-Geschäftsführer Bernhard Rohleder. „Die USA sind das Gelobte Land der IT“, sagt er der Nachrichtenagentur Reuters. „IT-Fachkräfte aus den USA nach Deutschland zu ziehen, ist ein schwieriges und nur in absoluten Einzelfällen erfolgversprechendes Unterfangen.“ In den USA haben demnach viele Unternehmen einen hohen Bedarf an IT-Know-how, sodass die Betroffenen innerhalb des eigenen Landes meist sehr gute berufliche Perspektiven haben. „Außerdem konkurriert Deutschland bei der Suche nach IT-Fachkräften mit zahlreichen anderen Ländern, die geografisch oder sprachlich die näherliegende Alternative für von Jobverlust Betroffene aus den USA sind“, sagt Rohleder. Und nicht zuletzt fallen in Deutschland im weltweiten Vergleich hohe Steuern an. Ein Wechsel aus den USA über den großen Teich dürfte daher für viele auch finanziell wenig verlockend sein.