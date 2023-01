PC-Flaute: Intel leidet stärker als erwartet

Analysten hatten im Schnitt 14,46 Milliarden Dollar erwartet. Für das erste Quartal stellte Intel ein Umsatzvolumen von 10,5 bis 11,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Branchenexperten hatten Refinitiv-Daten zufolge 13,93 Milliarden Dollar erwartet. Die Intel-Aktie stürzte nach Handelsschluss in New York um sieben Prozent ab.