Leitstellen-Chef: „Manches geht einem sehr nahe“

„Krone“: Welche Voraussetzungen müssen die Mitarbeiter mitbringen?

Bernd Noggler: Ein Berufsbild „Leitstelle“ gibt es nicht. Wir haben Mitarbeiter, die die Matura haben und solche, die eine Lehre gemacht haben. Wenn man bei uns anfangen möchte, gibt es ein „Assessment“, in dem die Leute gecheckt werden. Geografiekenntnisse sind eine Voraussetzung, der Umgang mit Computern auch. Und man sollte gleichzeitig hören und schreiben können. Es gibt einen Stresstest und einen psychologischen Test. Wenn man beides besteht, geht es in die Ausbildung, die sechs Monate in Anspruch nimmt.