Rekord bei Leitstelle Tirol: fast 183.600 Notrufe

22 Prozent mehr Notrufe, Innsbruck-Stadt an Spitze

Unterm Strich ergibt sich eine Steigerung von 33.000 Notrufen bzw. 22 Prozent gegenüber dem Jahr 2021. Das spürte auch die Rettung, die satte 27.000 Mal öfter per Pager alarmiert wurde als im Vorjahr. „In der Geschichte der Leitstelle Tirol wurde bisher noch nie eine so hohe Anzahl an Notrufen bearbeitet“, resümiert Bernd Noggler, der Geschäftsführer der Leitstelle.