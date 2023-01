Paltrow-Tochter Apple begeistert bei Chanel-Show

Am Dienstag wurden in Paris die neuesten Kreationen des französischen Modehauses Chanel vorgestellt. In der Front Row mit dabei: Apple Martin, Tochter von Gwyneth Paltrow und Chris Martin. Die 18-Jährige kam im typischen Chanel-Style in Schwarz-Weiß und bewies damit, dass der ikonische Look längst nicht angestaubt, sondern richtig lässig ist.