Jana Pallaske fordert Dschungel-Revolution

Später beschwerte sie sich bei Jolina über Papis Maßregelung: „Meine Stimme für den Dschungelkönig hat er auf jeden Fall verloren - für immer. Die miesmuschlige Diva!“ Papis ist in Jana URKRAFTs Augen kein Dschungelkönig, wenn er kein Trommeln am Lagerfeuer tolerieren kann - „That‘s a No-Go for me! Jetzt ist es vorbei!“ Die Influencerin gab ihr recht: „Mich nervt‘s beim Essen, dass es seit eineinhalb Wochen immer nur er macht. Mir macht kochen auch Spaß - ich würde mich auch freuen, mal etwas für die Gruppe zu tun. Claudia macht es auch Spaß. Und wenn man helfen will, macht man es in seinen Augen nur falsch.“