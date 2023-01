Horn von Afrika: 700.000 Menschen auf der Flucht

Am Brico Discount, einem Baumarkt am südlichen Stadtrand von Dschibuti, führt eine staubige, wenig belebte Straße vorbei. Ab und zu donnern Lastwagen oder eilige Handwerker in ihren Pick-ups vorüber. Fußgänger gibt es hier in der staubigen Hitze ohne jeden Schatten kaum. Trotzdem sitzt eine einsame Frau mit ihrem Kind im Arm vor der Mauer des Baumarkts, ein paar erbettelte Francs in der Hand. Wer hier angekommen ist, ist ganz unten angekommen.