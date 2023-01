Silbertaler Super-Talent in Italien auf Goldjagd

„Mittlerweile setzt mir Moritz Zudrell im Training teils schon ordentlich zu und kommt immer näher“, verriet Jakob Greber am Rande der Junioren-Weltmeisterschaft in St. Anton am Arlberg, wo der Mellauer am Freitag mit seinem steirischen Teamkollegen Vincent Wieser Bronze in der Team-Kombi geholt hatte. „Er ist im Moment wirklich sehr gut drauf.“