Mühlviertler baute im Medikamentenrausch Unfälle

Der 34-Jährige aus St. Martin im Mühlkreis war gegen halb fünf Uhr am Nachmittag auf der Falkenstein Landesstraße von Altenfelden kommend in Richtung Lembach unterwegs, als er in Oberlembach mit dem Auto von der Straße abkam und einen Leitpflock „mitnahm“. Damit nicht genug, der Wagen geriet auf die linke Fahrbahnseite, wodurch ein entgegenkommender Pkw zum Ausweichen in die angrenzende Wiese genötigt wurde. Seinen Wagen hatte der Mühlviertler aber noch immer nicht unter Kontrolle, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte einen weiteren Leitpflock.