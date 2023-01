Prozess wegen einer Home Invasion vor zehn Jahren

Zwei Täter sind nach ersten Freisprüchen im Zweifel 2014 in einem neuerlichen Prozess doch noch rechtskräftig verurteilt worden. Der dritte verbüßt in Belgien eine Haftstrafe von 15 Jahren, informierte das Landesgericht am Freitag in einer Aussendung. Der Vierte im Bunde befindet sich seit seiner Auslieferung in Untersuchungshaft. Er muss sich wegen des Verdachts des schweren Raubes und Freiheitsentziehung verantworten, leugnet bisher. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft. Damit besteht Hoffnung, dass der Fall, der die österreichische Justiz mehr als zehn Jahre beschäftigt hat, doch noch gelöst wird.