Trübe Aussicht bei den Wirtschaftsbetrieben

Obwohl die Gesprächsbasis in der Arbeitsgemeinschaft am Boden ist, die SP in der Causa Jost schwere Geschütze gegen Stadtchef Christian Scheider auffährt, fand in der Wirtschaftskammer die erste Klagenfurter Wirtschafts- und Konjunkturkonferenz statt. „Der Ausblick auf das Jahr 2023 ist verhalten“, sagt WK-Bezirksstellenobmann Franz Ahm. „Die steigenden Energiepreise und die Mitarbeitersuche machen Sorgen.“