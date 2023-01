Beweislast war für Verurteilug zu dünn

Ungeklärte Fragen bleiben

Ein Erklärungsversuch: „Entweder du zahlst mir Geld oder ich sende Nacktbilder von dir an deine Familie!“ Das ist nur eine jener Drohungen via Instagram, mit der der 40-jährige Angeklagte seiner Bekannten Angst eingeflößt haben soll. Was der Arbeiter in der Verhandlung bestreitet und behauptet, selbst Opfer der ganzen Geschichte geworden zu sein. Denn plötzlich sei auch er von einem Unbekannten erpresst worden. Vier Mal sei es zu Geldübergaben irgendwo im Niemandsland zwischen Lustenau, Dornbirn und Hohenems gekommen. Dass er mit der Bekannten Sex hatte beziehungsweise diese dazu genötigt habe, streitet er hingegen kategorisch und vehement ab.