Serientäter (17) als Taxiräuber vor Gericht

Taxifahrer verprügelt

Er soll laut Anklage in der Nacht auf den 9. November gemeinsam mit den zwei 13-Jährigen - einem Burschen und einem Mädchen - in Linz in ein Taxi genommen haben. Die drei Jugendlichen ließen sich dann nach Kronstorf fahren. Dort soll der amtsbekannte 13-jährige Bursch eine Waffe in seiner Jackentasche vorgetäuscht und dem 55-jährigen Taxilenker gedroht haben, ihn zu erschießen, wenn er ihnen nicht sein Auto geben würde.