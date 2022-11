13-jährige Gewalttäter raubten erneut ein Taxi!

Schon wieder! Sie sind erst 13 Jahre alt - und offenbar sind alle Sicherungen durchgeknallt: Ein Rumäne (13) und ein gleichaltriges Mädchen (13), die bei dem Taxi-Coup vor drei Tagen dabei waren, kaperten in der Nacht auf Mittwoch mit einem 17-Jährigen erneut ein Taxi am Linzer Hauptplatz, sollen einen Taxler mit einer Waffe an der Schläfe aus seinem Fahrzeug gezerrt haben. Es gab eine bundeslandübergreifende Großfahndung. Zwei Verdächtige wurden gefasst, als sie wieder ihrer Linzer Betreuungseinrichtung auftauchten.