Lkw kam in Tirol ins Rutschen und krachte in Pkw

Wohl aufgrund von winterlichen Fahrverhältnissen kam es am Mittwochabend in Tirol zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein Pkw und ein Lkw krachten in Going am Wilden Kaiser, wo Arnold Schwarzenegger und viele andere Promis am Freitag beim Stanglwirt wieder an Weißwürsten zuzeln werden, zusammen. Es gab vier Verletzte.