Klassenfahrt mit gerichtlichem Nachspiel

„Also, wie war das jetzt genau mit der Strandparty in Lignano?“, will Richter Dietmar Nußbaumer vom jungen Angeklagten wissen. „Na ja, da waren 200 bis 300 Leute am Strand. Weil ich meine Geldtasche nicht dabei hatte und mir daher nichts kaufen konnte, habe ich aus den Flaschen fremder Leute ein paar Schlucke getrunken“, so der Beschuldigte. Das sei aber so wenig gewesen, dass er auf gar keinen Fall davon betrunken hätte werden können. Trotzdem könne er sich nur noch daran erinnern, kurz darauf die Party verlassen und mit seinem Kumpel die Promenade entlang gelaufen zu sein. Ab da habe er einen Filmriss, der einen Zeitraum von rund zwölf Stunden umfasse. Weshalb er sich auch zum Vorwurf der versuchten Vergewaltigung einer gleichaltrigen Arbeitskollegin für nicht schuldig erklärt.